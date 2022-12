Donna uccisa in casa a colpi di pistola | arrestato il marito

Agenzia ANSA

Un uomo di 56 anni ha ucciso poco fa la moglie nella propria abitazione ad Apricena, nel Foggiano. La vittima è una quarantenne, colpita con almeno quattro colpi di pistola al torace. Il cadavere è ...Unadi 40 anni è statacon almeno quattro colpi di pistola al torace dal marito, 56enne, nella propria abitazione ad Apricena, nel Foggiano. Il corpo senza vita dellaè stato trovato in ... Donna uccisa in casa nel Foggiano, arrestato il marito - Puglia I militari lo hanno convinto ad uscire dopo una negoziazione andata avanti per alcuni minuti. La coppia aveva figli. Indagini in corso per risalire al movente ...La donna è stata raggiunta da almeno quattro proiettili al torace, il suo corpo è stato trovato in cucina. Fermato il marito 56enne che, all'arrivo dei carabinieri, si era barricato in casa per poi co ...