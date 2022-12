Addio a Sinisa Mihajlovic | il saluto dell’ex Milan Baresi

Agenzia ANSA

FOTOGALLERY %s Foto rimanentiTutte le reazioni alla morte diMihajlovic La scomparsa diMihajlovic ha presto fatto il giro del mondo: tantissimi i messaggi di cordoglio ...E il sito va in crash "mister, vivrai per sempre nel nostro cuore": in seguito alla notizia ... "In questi mesi " ricorda il club "ha continuato a lottare lontano dai riflettori, ... Addio a Sinisa Mihajlovic, aveva 53 anni - Calcio CAPELLO —”Ho avuto la fortuna di incontrarlo in tutti i suoi ruoli, una persona unica, con grandi valori: credeva nella gente, nell’onestà, un uomo vero tutto di un pezzo. Non si piegava, voleva rispe ...Il cordoglio per la morte di Sinisa Mihajlovic corre veloce sui social. Ex compagni in campo, calciatori del passato e del presente: tutti si sono precipitati a fare un ultimo saluto a un combattente.