Ufficiale | dopo sei anni il dirigente Andrea Sparisci lascia la SSC Napoli

(Di giovedì 15 dicembre 2022)seiè terminata oggi l’avventura deldel. Ad annunciare l’addio alla società partenopea è proprio lo stesso, il quale ha coperto il ruolo di responsabile per il marketing internazionale e digitale. Questo il suo messaggio su LinkedIn: “Oggi è l’ultimo giorno del mio viaggio al. Un viaggio L'articolo

Sport Fanpage

'Passeremo con voi un pomeriggio fatto di storie ma anche di musica' ha detto subito, prima di dare il viaalla diretta, nel corso della quale è stato ovviamente ricordato più volte il ...... sito di intrattenimento per adulti, è sincronizzato con l'andamento della partita che si segueaverla selezionata sul sitoIl responsabile per il marketing internazionale e il digital ha dato l'addio al club azzurro con un lungo messaggio su Linkedin.Sampdoria, il comunicato ufficiale su Quagliarella. Fabio Quagliarella è stato sottoposto in mattinata ad accertamento ortopedico specialistico il quale ha escluso l’intervento chirurgico L'attaccante ...