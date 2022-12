(Di giovedì 15 dicembre 2022) Insul canale Twitch di BepiTV1 è intervenuto lo storico capitano della Roma e leggenda della Nazionale italiana Francesco, di seguito quanto dichiarato: “Maradona è il calcio, Messi è il più forte al mondo ma è sotto Maradona“. Francesco, ex capitano della Roma e campione del mondo con l’Italia nel 2006 che sta seguendo a Doha i Mondiali in Qatar. “È un Mondiale bello, vederlo dal vivo fa un certo effetto e per un giocatore questa è la competizione più importante al mondo. Vincere la Coppa è qualcosa che poi ti porti dentro tutta la vita. L’Italia del 2006? Sarebbe arrivata tra le prime quattro anche qui”., stoccata a: “. Mi piacerebbe però parlare con lui un giorno di quello che è successo” Ed ecco che il ricordo torna all’ultima fase della carriera e ...

Spazio Napoli

, invece, che la popolazione italiana abbia riservato parecchie ricerche all'Australian ...Pioli is on fire Aumenta la benzina Draghi si è dimesso Il diesel costa più della benzinae ...molto l'ascesa degli Australian Open , che deve l'imprevista popolarità al caso Djokovic, ... Oltre all'immancabile domanda sul divorzio dell'anno (- Blasi), il prezzo della benzina e l'... Totti sorprende tutti su Spalletti in diretta, avete sentito Francesco Totti è intervenuto in diretta su Twitch sul canale BepiTv. Queste le parole dell'ex capitano giallorosso con riferimenti a Spalletti, Mourinho ...Maurizio Costanzo è tornato a parlare della separazione fra Francesco Totti e Ilary Blas. Stavolta il giornalista sceglie un tono duro.