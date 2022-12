SPAL | De Rossi lancia il 'suo erede' | la A torna a mettere gli occhi su Esposito

ItaSportPress

Parole chiare quelle usate qualche settimana fa da Daniele De, che da allenatore dellaha prospettato un futuro decisamente brillante per il suo centrocampista. Il classe 2000, capitano ...Abbiamo una delle squadre più giovani della B, quando Deha deciso di venire da noi ha detto che il team gli piaceva molto. A meno che Sabatini non abbia guardato tutte le partite della, ... Nainggolan: “De Rossi mi vuole alla Spal” Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...A Joe Tacopina non sono piaciute le dichiarazioni un po' taglienti di Walter Sabatini sulla situazione della SPAL. Il presidente, interpellato da Tuttomercatoweb, ha replicato a distanza all'ex ds del ...