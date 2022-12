Regionali | siglato l' asse Pd-M5s in Lombardia | ma è rebus-Lazio   

Leggi su agi

(Di giovedì 15 dicembre 2022) AGI - L'ultimo tllo che rimane al redivivoPd-M5s inè il pronunciamento degli iscritti annunciato oggi da Giuseppe Conte. Il presidente M5s ha aperto, con un video appello pubblicato sui canali social del Movimento, all'alleanza con il Partito Democratico per vincere in. Un appello in cui Conte lascia intendere, tra le righe, quale sia il suo orientamento: "Da soli avremo meno chance". La corsa in solitaria, tuttavia, non sembra essere un ipotesi realistica, specie in una regione, la, in cui il Movimento 5 Stelle è storicamente molto debole e in una tornata elettorale, le, in cui vince il candidato che prende un voto piu' dell'altro, senza secondo turno. "Ora siete voi chiamati ad esprimervi", spiega Conte nel video: "Voi iscritti ...