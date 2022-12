Qatargate | il Parlamento Ue vuole vederci chiaro e chiede una commissione d’inchiesta

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Bruxelles – IlEuropeo ha votato oggi a Strasburgo una risoluzione in cuila sospensione dei lavori legislativi sui provvedimenti che riguardano il Qatar e di istituire unasui fatti oggetto dell’indagine condotta dalle autorità belghe sulla presunta corruzione ad opera degli emissari di Doha. La risoluzione è passata con 541 voti a favore su 546 voti validi. Due i contrari, entrambi dei Non Iscritti: Lefteris Nikolau-Alavanos e Kostas Papadakis, tutti e due del Kke, il Partito Comunista Greco. Astenuti Herbert Dorfmann per il Ppe (la parte del testo riguardante le Ong era troppo morbido a suo parere), e i portoghesi Sandra Pereira e Joao Pimenta Lopes per la Sinistra. Francesco Giorgi, l’ex assistente di Antonio Panzeri che lavorava per l’eurodeputato del Pd Andrea Cozzolino, ...

Non c'era un'agenda personale, tutto era una decisione politica del Consiglio europeo e della Commissione e non solo deleuropeo e della signora Metsola', ha aggiunto. Sulla rimozione dal ...Questa è corruzione criminale, ma faremo in modo che tutto sia a posto per garantire che ilnon sia in vendita", le parole della presidente delUe Metsola a margine della sua ... Qatargate, indiscrezioni-choc: Parlamento europeo, tutti a casa L’intervista Manon Aubry: “È solo la punta dell’iceberg. Serve l’Authority sulle lobby” L’eurodeputata francese - Per oltre un anno ha cercato di portare in Parlamento una risoluzione di condanna dell ...Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Non mi toglierebbe la sofferenza se ci fossero anche i Popolari in mezzo... Il punto è che questa vicenda ci dovrebbe far riflettere sul fatto che il Parlamento Ue ...