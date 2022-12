Meloni rivendica successo primo summit Ue. Tensione su migranti

Globalist.it

Sempre lui a spiegare che, se la Polonia ha tolto il veto che bloccava la global minimum tax, è stato anche grazie all'incontro cheha avuto in mattinata proprio con il primo ministro, Mateusz ......al mittente le critiche sulla manovra e sul giudizio dato dalla Commissione europea sul lavoro del governo. Il senatore della Lega, intervistato da Un Giorno da Pecora su Rai Radio1,... Meloni rivendica la manovra, anche dopo i no della Ue: “Il Parlamento la approvi in fretta” Il Movimento 5 Stelle torna alla carica contro la prima legge di Bilancio del governo Meloni. Dopo il presidente Giuseppe Conte, la manovra è ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...