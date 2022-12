Locatelli in un intrigo di mercato | cosa sta accadendo?

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Manuelsta alternando ottime prestazioni ad altre peggiori e l’ex Milan potrebbe essere ceduto già neldi gennaio. C’era davvero grande entusiasmo nel momento in cui la Juventus aveva deciso di acquistare dal Sassuolo Manuel, con il centrocampista che arrivava a Torino dopo la straordinaria impresa all’Europeo con l’Italia. Il ragazzo che era cresciuto nelle giovanili del Milan aveva dimostrato di essere finalmente diventato grande, con la sua doppietta contro la Svizzera che era stata determinante per poter battere gli elvetici e qualificarsi così agli ottavi di finale, per questo motivo la Vecchia Signora aveva fatto davvero carta false per averlo. Purtroppo in bianconero non è ancora riuscito a fare il grande salto di qualità, nonostante sia un giocatore molto amato dai tifosi soprattutto per essersi ...