LIVE Nuoto | Mondiali vasca corta 2022 in DIRETTA | due argenti con rimpianti per Martinenghi e 4×50 al | Miressi bronzo nei 100 sl

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIINLA CRONACA DELL’ARGENTO DILA CRONACA DELL’ARGENTO DELLA 4X50 STILE LIBERO 12.09: L’appuntamento è per questa notte all’una con la quarta sessione di batterie a Melbourne e domani alle 9.35 per la quarta sessione di finali e semifinali. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona giornata! 12.08: In semifinale bene Thomas Ceccon che ha staccato il biglietto per la finale dei 100 misti di domani e bene anche Lorenzo Mora che domani proverà a prendere la seconda medaglia individuale nei 50 dorso. Non sono riuscite a superare il turno, invece, Silvia Scalia nei 50 dorso e Costanza Cocconcelli nei 100 misti 12.05: Giornata strana, la terza del Mondiale di ...