Le più belle mete sciistiche sono all’estero | ecco quali visitare a Natale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Per gli appassionati di sport invernali che intendono trascorrere le festività natalizie all’aperto, piuttosto che davanti al caminetto di casa, lo sci rappresenta un’attrattiva piacevole. LeAlcune dellepiùdi trovano. Un esempio in questo senso è l’Austria, che offre più di 500 stazionidotate di villaggi chalet. Il periodo migliore in cui trascorrere le vacanze in questi luoghi è quello invernale, anche se è prevista la possibilità di sciare fino a 200 giorni all’anno. Alcuni esempi di stabilimentiMayrhofen, Kitzbuehel, Lech, Ischgl, Selden, Schruns e Montafon, ‘Tztal ...