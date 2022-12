Hurrah- Dare trasparenza a un mercato “imperfetto”

Leggi su lombardiaeconomy

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Guido Vimercati, fondatore disocietà Benefit. Collabora con Italia Economy. Esperto di WEB recruiting è stato il primo partner di Linkedin e Indeed in Italia. Da questo numero avvia una collaborazione con ItaliaEconomy sulle tematiche del lavoro e della CSR Ilperfetto, concetto noto in economia, è undove domanda e offerta sono completamente trasparenti e note a tutti i soggetti di quel, e quindi si tende a un perfetto equilibrio. Se parliamo didel lavoro in Italia, non può sfuggire il tema del mismatch tra percorso di studio e successivo ambito lavorativo, le aziende faticano a trovare candidati idonei e i neodiplomati faticano a trovare una collocazione coerente con le aspettative, alimentando la schiera dei sottoccupati, nel peggiore dei casi disoccupati, ...