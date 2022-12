Diga di Campolattaro | l’esito del sopralluogo della Commissione incaricata

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLunedì 12 dicembre, presso ladi, si è svolta la Visita di collaudo tecnico funzionale da parteed espressamente prevista dal Regolamento Dighe. Ladi collaudo, composta dal Geologo Prat in funzione di Presidente, dall’Ingegnere Mosca e dal dottor Fiorentino, ha espletato l’ispezione prevista per questa fase in cui la– secondo il protocollo autorizzato e relativo cronoprogramma – è alla massima regolazione (377,25 m. s.l.m.), ossia al massimo livello di invaso possibile, per verificare la sussistenza delle condizioni al fine di redigere il Certificato di collaudo ai sensi del predetto Regolamento. Al terminevisita, ladi ...