Amichevole 2022 | Salernitana ancora ko in Turchia | l’Alanyaspor vince 3-1

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Laperde 3-1 contronell’del ritiro di turco. Gara che parte anche bene per gli uomini di Nicola, che trovano subito il vantaggio grazie a Federico Bonazzoli, che di testa mette dentro lo 0-1. Rimane in avanti la, ma alla distanza sono i turchi che vengono fuori. Quasi alla mezz’ora infatti,ditesta, Hassan trova il gol del pareggio. Il primo tempo si chiude 1-1. Appena iniziata la seconda frazione poi, è Karaca che porta in avanti i turchi, per l’ennesima volta con un colpo di testa. Non riescono a ribaltarla i campani. La gara si chiude al minuto 92?, con Doumbia che trova il gol del definitivo 3-1. SportFace.