Zazzaroni | “Baggio o Del Piero presidente Juve | Chiellini laureato ma…”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Ivanparla del futuro dellantus, si fanno i nomi die Delcome possibili presidenti, comee Marchisio. Ai microfoni di Sky il direttore del Corriere dello Sport trae Delscegliere il Divin Codino: “Io sono sempre stato baggista. Io sono per gli ex calciatori ai posti di comando. Secondo me è importante conoscere di calcio quando si occupano certe posizioni. Serve gente di calcio per stare in certi posti. Delnon lo conosco bene, non so quanto ne sappia, ma questo non è fondamentale, l’importante è che ne sappia di calcio. Poi c’è gente che bada ai numeri ed altro. Darebbe una garanzia. Delpotrebbe rappresentare un segno di discontinuità“. Si parla anche di ...