Vauro | “Calenda è a Kiev? Mi faccia togliere da lista nera che ci torno”

L'argomento è la guerra in Ucraina, cona invitarea raggiungerlo a Kyiv e uno scambio di tweet al veleno. L'ex ministro da Leopoli si è spostato nella capitale, ma già ieri aveva ..." Vieni in Ucraina... Qui i tuoi amici hanno fatto 5 milioni di morti ". L'affondo di Carloha colpitoin punta di fioretto. Sui social, il leader di Azione ha attaccato il vignettista per le sue posizioni in merito al conflitto in corso, a partire da un suo irriverente fumetto ...Il leader di Azione non gradisce una vignetta anti-Zelensky e sotterra Vauro: "Vieni qui in Ucraina, vedrai che ti passa la voglia di prenderli in giro" ...Il leader di Azione: «Conte non capisce nulla, non conosce l’Ucraina, qui tantissimi sono russofoni e tantissimi sono contro l’invasione russa per difendere l’integrità territoriale ucraina» ...