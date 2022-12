Valdastico Ingrid Dal Santo morta in un incidente ad Arsiero

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Tragedia della strada ad(Vicenza). In un terribile scontro frontale èDal, 32 anni. L’è avvenuto al km 47 della sp 350 ad. Si è trattato di un semi frontale tra due auto.Dal, residente a, ferita la mamma. I Vigili del Fuoco giunti da Schio, hanno messo in sicurezza il tratto stradale, mentre la conducente della Citroen C3 è stata stabilizzata dai sanitario per essere trasferita in ospedale a Vicenza. La Citroen dopo il violento impatto è finita nel fosso a lato strada.Dalviaggiava dal lato passeggeri e per lei non c’è stato nulla da fare. Illeso il conducente del suv Mercedes. I Carabinieri ...