Umberto Tozzi al teatro “Gesualdo” di Avellino | biglietti e scaletta

Ha già condotto la kermesse per due edizioni, nel 2011 e 2012 e l'ha vinto come cantante nel 1987 insieme aed Enrico Ruggeri con 'Si può dare di più'. Tanti Auguri Gianni !Il concerto l'11 dicembre al teatro ...I Concerti di Umberto Tozzi sono da sempre una garanzia: un concentrato di tutto quello che deve esserci per tornare a casa felici. Aspettatevi quindi, grande musica, canzoni intramontabili e grandi e ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...