Ucraina | scoperte camere di tortura russe per bambini E il portavoce di Putin dice | “Nessuna tregua per Natale”

Inverranno festeggiate entrambe le date. Le forze ucraine hanno abbattuto 13 droni russi lanciati nelle ultime ore contro la regione di Kiev. E le forze russe avrebbero organizzato stanze di ...altre camera della tortura per bambini a Kharkiv Oltre a Kherson, i russi hanno allestito camere di tortura per i bambini anche nella regione di Kharkiv durante la loro occupazione: ...La guerra di Putin riserva sempre nuove sorprese e terrificanti scoperte: il commissario per i diritti umani della Verkhovna Rada (il parlamento unicamerale ucraino), Dmitry Lubinets, denuncia nuove c ...La guerra in Ucraina assume controrni sempre più macabri. Le autorità ucraine, infatti, hanno fatto sapere di aver scoperto una camera che i soldati russi usavano per detenere ...