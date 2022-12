Superbonus | Cna | “Non sembra una soluzione efficace trasformare crediti fiscali in finanziamenti con garanzia pubblica”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) ROMA – Nonunal’ipotesi diinassistiti conper svuotare i cassettidelle migliaia di imprese che hanno riconosciuto lo sconto in fattura per i bonus all’edilizia. Cna apprezza l’impegno di Governo e Parlamento ma il grave problema deiche mette a rischio la vita di molte imprese richiede un intervento urgente e straordinario da parte dello Stato. In attesa di conoscere la proposta nei dettagli, la Confederazione rileva che le imprese dovrebbero attivare nuovi(sempre a discrezione dell’istituto di credito) con relativi costi e con l’effetto di ...

Intanto, dall'analisi del centro studi disarebbero oltre 50 mila le imprese risulterebbero in ... Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui:, 52 miliardi di crediti nei ...... ha fatto sapere la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (),... per lavori condominiali che, nel caso del, possono facilmente oltrepassare la soglia ...ROMA - Non sembra una soluzione efficace l’ipotesi di trasformare i crediti fiscali in finanziamenti assistiti con garanzia pubblica per svuotare i ...Una mini-proroga dei termini per la sola presentazione della Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cilas) dal 25 novembre al 31 dicembre di quest'anno. È questa l'unica proposta ancora ...