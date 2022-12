Sci alpino | Coppa del mondo maschile in Val Gardena | il programma e dove vedere le gare in tv

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Settimana imperdibile per gli amanti dello sci. Saranno 5 ledidelconsecutive e ben 500 i punti in palio. Ildella Valinizia giovedì 15 dicembre con un superG che recupera la gara...

Il programma, gli orari e la diretta tv della discesa maschile della Val Gardena , valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Sulla 'Saslong' verrà recuperata la discesa libera di Beaver Creek, cancellata circa dieci giorni fa a causa del maltempo. Tanta Italia al cancelletto di partenza, con ben nove azzurri ...La start list della discesa maschile della Val Gardena , valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Saranno nove gli azzurri al cancelletto di partenza: Christof Innerhofer sarà il primo a partire con il numero 4, seguito da Dominik Paris con il 6, Matteo Marsaglia con il 18, Mattia ...La Coppa del Mondo di sci alpino arriva sulla Saslong, in una 7 giorni di gare italiane di grandissima tradizione e prestigio.Bormio patria dello sci e degli sport invernali in generale. Ecco alcune delle attività e attrattive che offre la rinomata località dell'Alta Valtellina.