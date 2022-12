Agenzia ANSA

Via libera dal Parlamento europeo alle modifiche necessarie per lo sblocco del pacchetto di aiuti da 18 miliardi di euro all'Ucraina, dopo il veto dell'Ungheria alla proposta originale. Il Parlamento ...2022 - 12 - 14 14:41:22 Il Parlamento europeogliper il prestito a Kiev di 18 miliardi di euro Via libera dal Parlamento europeo alle modifiche necessarie per lo sblocco del ... Pe approva adeguamenti per prestito a Kiev da 18 miliardi Sono state approvate anche altre spese militari ... Sono inoltre previsti nuovi sistemi di trasmissione radio militari, l'adeguamento dei veicoli corazzati da combattimento della fanteria Puma e nuovi ...Le autorità ucraine hanno scoperto una camera che i russi usavano per detenere e torturare i bambini durante l'occupazione di Kherson. Lo ha riferito Dmytro Lubinets, commissario per i diritti umani d ...