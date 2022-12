Pd | boom iscrizioni a piattaforma ' Parte da noi' | Schlein ringrazia e rilancia con ' mobilitiamoci'

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Roma, 14 dic (Adnkronos) - "Grazie di cuore a tutte le persone che si stanno iscrivendo al link http://danoi.it.tutte e tutti per ricostruire la sinistra. #DaNoi". Lo scrive sui suoi social Elly. A 10 giorni dal lancio della sua candidatura, lada noi' dellaha fatto registrare oltre 11mila adesioni (11.500) da più di 2mila comuni distribuiti in tutta Italia. La prima regione per adesione è l'Emilia-Romagna, poi Lombardia e Lazio. Registrazioni anche al Sud, da Campania, Puglia e Sicilia, mentre dall'estero sono arrivate 300 domande di adesione.

BergamoNews.it

... dopo ildelle richieste post Covid, per esempio, i beneficiari del reddito di cittadinanza ...delle imprese cessate (+44% sul 2021) che non viene bilanciato dall'incremento delle(+26%).Qualche numero (fonte Corriere della Sera ): negli ultimi dieci anni i licei hanno registrato un autenticodi. Merito di un'offerta sempre più ricca e articolata fatta di sei ... EFP Sacra Famiglia: boom di iscrizioni agli open day Si avvicina il Natale e ancora una volta sarà Ciocchetto Event. Anche quest’anno, dalla Tenuta Il Ciocco, vestita di luci per le festività imminenti, Il Ciocchetto propone, per il 17 e 18 dicembre pro ...In controtendenza rispetto ai dati provinciali, che per le iscrizioni all’anno scolastico 2022-2023 hanno registrato un incremento di studenti nei licei e negli istituti tecnici a scapito degli istitu ...