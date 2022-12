NXT 13 12 2022 The Prodigy

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Buongiorno amici di ZW e benvenuti al consueto report di NXT, uno show che promette bene e di certo non vorrà deludere le aspettative soprattutto dopo quanto successo ad NXT Deadline, non perdiamoci quindi in chiacchiere inutili e immergiamoci nello show senza perdere altro tempo. PROMO: La puntata si apre con l’ingresso della vincitrice dell’Iron Survivor Match femminile Roxanne Perez. Roxanne viene immediatamente interrotta dalla controparte maschile Grayson Waller che vuole avere la scena tutta per se. A Roxanne la cosa non piace molto e fa notare a Waller che non solo lei ha vinto il match prima di lui, ma lei lo ha vinto addirittura partendo dall’inizio, Waller un po’ stizzito fa notare alla Perez che tanto non sconfiggerà mai Mandy Rose. Non la pensa così Bron Breakker che arriva e si complimenta con Roxanne, ma fra lui e Waller scatta un inseguimento. Proprio Mandy ...

