Non lasciateci soli con le banche centrali che aumentano i tassi

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Oggi lesono chiamate ad un compito davvero importante e cioè quello di abbattere l’inflazione. In Italia l’inflazione è arrivata al 12% ma un po’ in tutto il mondo l’inflazione ormai è altissima. Il compito di contenere l’inflazione spetta proprio alleperché sono proprio leaumentando i, che possono abbassare l’inflazione. All’inizio di quest’anno lehanno pesantemente sottovalutato la gravità del fenomeno inflazionistico e lo hanno definito transitorio e ininfluente.e conseguenze sociali / I Love TradingOvviamente col passare dei mesi si è visto che questo non era vero e così le...

Ronda della Carità: "soli". 'Quest'anno sembra essere iniziato proprio come lo scorso, masiamo più disposti ad aspettare tre mesi prima di mobilitarci, l'inverno è lungo', ...soli, serve un piano di emergenza: rinnoviamo ancora una volta la disponibilità a collaborare con l'amministrazione comunale per mettere in atto tutte le azioni che possano mettere in ... Emergenza freddo a Verona, posti esauriti per i senzatetto nei dormitori Fa freddo e i posti letto nei dormitori sono esauriti: a lanciare il grido d'allarme è la Ronda della Carità di Verona.La Ronda della Carità di Verona ha denunciato con un post su Facebook la grave carenza di posti letto per l'emergenza freddo.