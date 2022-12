Messaggio segreto | la foto di Natale di William e Kate è una stoccata a Harry e Meghan

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) La cartolina didei principi del Galles,, è uno scatto studiato nei minimi dettagli per lanciare unpreciso dall'altra parte dell'oceano. Destinatari, ovviamente, i Duchi di Sussex. I royal watcher sono rimasti sorpresi quando hanno visto lo scatto per i tradizionali auguri senza riferimenti al, neve o maglioni pesanti. Si vede la famiglia in abiti estivi, molto casual, camminare su un viale alberato mano nella mano, nei giardini del parco di Sandringham, la residenza festiva dei Windsor. Ebbene, per molti osservatori di affari reali è la risposta alle accuse contenute nella docuserie trasmessa su Netflix "". La posa informale, rilassata ed "estiva" scaccia ...