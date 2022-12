Lombardia | Majorino «vede» l’accordo con il M5s Ma Conte tiene il Pd sulle spine | «Sottoporremo la proposta ai nostri iscritti»

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Dopo settimane di incontri con i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, il candidato al Pirellone del Partito Democratico, Pierfrancescoalle portecon i pentastellati per la sfida delle prossime elezioni regionali del 12 e 13 febbraio in. «Sono pronto a lavorare ad un programma condiviso con il Movimento 5 Stelle. La sfida è assolutamente aperta e possiamo vincere. La coalizione che stiamo costruendo è forte e si sta arricchendo di numerose esperienze del mondo civico», ha scritto sui suoi canali social, dicendosi pronto a presentare presto «un programma che accolga il contributo delle forze di centrosinistra elaborato nei mesi scorsi, il punto di vista dei sindaci lombardi e i punti condivisi al tavolo di confronto, assai proficuo, con il Movimento 5 ...

