Leggere libri con i figli | 5 consigli per coinvolgere i più piccoli

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) I genitori possono proporre la lettura di libretti ai proprigià dassimi. Isono oggetti versatili e affascinanti… già molto precocemente. Inizialmente il bambino potrebbe essere più che altro interessato a metterli in bocca, per poi scoprire che si possono sfogliare, osservare, che potrebbero esserci parti da azionare o finestrelle da scoprire. Ma l’uso migliore che si può fare è condividerli, magari con mamma o papà. La lettura del testo che accompagna le immagini spesso piace ai bambini, diventa un rituale da ritrovare, tuttavia provando a sganciarsi da quelle parole stampate è possibile inventare mille sfumature e accompagnare nel tempo il bambino adeguandosi alle sue crescenti capacità. Ci si può dedicare ogni volta a un dettaglio diverso o ignorare ciò che non interessa, saltare le pagine o tornare indietro ...

