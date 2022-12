La gran classe di Vialli

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Il giorno che aveva in mente, questo giorno che ora è arrivato, era di certo molto diverso da come per lui è stato. Di certo l’aveva sognato, il giorno di un’altra semifinale mondiale, e chissà poi che domenica sarebbe stata, da vivere accanto al suo amicode, Roberto il Mancio. Abbracciarsi e piangere ancora, felici, come a Wembley due anni fa. Quell’illusione non c’era già più, e invece è venuto il giorno per dire altro: “Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativa’ con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri”. Con la forza, la limpidezza che lo contraddistinguono lo ha scritto alla Federazione, dove è capo delegazione della Nazionale. “Sono curioso di come andrà a finire”, aveva detto quando tornando allo sport, dopo la malattia e l’operazione. Ora dice: ...