Edoardo Vianello sulla cotta di Wilma per Daniele | “Durante il nostro matrimonio…”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Anche se a distanza,Goich e l’ex maritocontinuano a comunicare. La cantante al GF Vip ha parlato dei tradimenti subiti e lui ha replicato dalle pagine del suo libro, nel quale ha rivelato che la Goich molti anni fa si era innamorata di un altro e che anche per questo sarebbe finito il loro matrimonio. La vippona però in una recente puntata del Grande Fratello Vip ha smentito e ha dichiarato che ‘questo uomo’ non è mai esistito e chelo sapeva benissimo.sull’amicizia speciale traDal Moro: “Mi hanno detto che ha perso la testa per un giovane”. Nella casa di Cinecittà la Goich ha stretto un legame molto forte conDal Moro e ha anche ...

Di recente ha voluto dire la sua pure, l'ex marito di Wilma Goich . I due, che per tanto tempo hanno formato il duo musicale I Vianella, sono stati marito e moglie dal 1967 al 1978. ...Incredibile come al pubblico interessi di più il gossip sui cantanti invece di parlare delle loro carriere brillanti nel mondo della musica, ed è quello che un po' si chiedea cui domandano sempre del suo matrimonio passato con Wilma Goich , attualmente concorrente del Grande Fratello Vip. Ebbene lui in un'intervista sull'ultimo numero del settimanale ... Edoardo Vianello, il re dei tormentoni: "Quanta serietà nelle mie canzonette, fatte per rimorchiare" La cotta della cantante per il giovane ex tronista di Uomini e Donne sta facendo molto discutere dentro e fuori la Casa più spiata d'Italia ...Edoardo Vianello parla del suo matrimonio con la cantante: “Non fui io a mandare all’aria le nozze, ma lei” Incredibile come al pubblico interessi di più ...