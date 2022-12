Comunicazione ufficiale

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) La società Pallavolo Motta comunica che nella giornata di ieri il tecnico Giuseppe Lorizio è stato sollevato dall’incarico. Il club ringrazia il coach per gli anni trascorsi insieme e i grandi traguardi raggiunti, augurandogli il meglio per la sua carriera professionale. Al momento la squadra sarà affidata al secondo allenatore Milo Zanardo Fonte articolo e foto: www.legavolley.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

