OA Sport

Nel mezzo l' Austria si è convinta che l'Italia non sarebbe riuscita a intervenire sulla storica 'Eugenio Monti' e così si è detta disponibile a ospitare le gare di, slittino e, tanto ...Se n'è parlato anche mercoledì, in Consiglio comunale, con l'ipotesi che non venga confermato tutto il programma: sci alpino femminile; discese die slittino; torneo olimpico di curling:... Bob e Skeleton, le nazionali si radunano per due giorni a Roma Il Cio a Milano per verificare l’avanzamento dei lavori. La pista di Cortina bloccata mentre salgono i costi da 61 a 85 milioni di euro: l'Austria ...Demolition crews are making steady progress on a project to remove an unused pedestrian bridge over a busy Endicott street.