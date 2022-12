Apple corregge vulnerabilità utilizzata per hackerare gli iPhone

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)ha rilasciato degli aggiornamenti di sicurezza per risolvere unazero-day, la decima dall’inizio dell’anno,attivamente per attaccare gli. Laè stata rivelata nei bollettini sulla sicurezza rilasciati per iOS/iPadOS 15.7.2, Safari 16.2, tvOS 16.2 e macOS Ventura 13.1. La stessaha ammesso che il difetto “potrebbe essere stato attivamente sfruttato” rispetto alle versioni precedenti.risolvezero-day per iOS, iPad e MacOSzero-day Il bug (CVE-2022-42856) è stato scoperto da Clément Lecigne del Threat Analysis Group di Google. Questo difetto consente a contenuti Web creati in modo dannoso ...

Purtroppo,conferma che questo è il caso. Secondo l'azienda, la falla consentiva agli hacker di eseguire da remoto codice maligno sugli iPhone presi di mira, presumibilmente per recuperare dati ...ha anche spiegato che iOS 16.2oltre 30 vulnerabilità di sicurezza , motivo per cui consigliamo di effettuare l'aggiornamento a stretto giro di orologio per tenere i propri dispositivi ...