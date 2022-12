Zoe Cristofoli | la ripresa dall’alto è vietata ai minori | lato A imperiale – FOTO

(Di martedì 13 dicembre 2022) Zoecontinua a far impazzire i suoi followers direttamente dal Qatar: anche oggi, la modella ha messo in mostra il suo. Zoeè veramente scatenata in questo particolare periodo dell’anno. La ragazza ha deciso di seguire il suo compagno in Qatar: Theo Hernandez, infatti, sta disputando un ottimo mondiale con Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

OGGI

felicissima per il compagno 25enne che conquista la semifinale al Mondiale Insieme a lei c'è Theo Junior, nato lo scorso 7 aprile, compagna italiana del calciatore ...L'influencer veneta e il terzino del Milan, dai sexy perizomi in spiaggia alle dolci effusioni allo stadioinfiamma Doha. Allo stadio dolce e conturbante in tribuna con il suo piccolino aspetta Theo Hernandez per concedere coccole e baci a profusione. Dal lettino in spiaggia in Qatar invia ... Theo Hernandez, baci alla compagna Zoe Cristofoli e facce buffe con il... Zoe Cristofoli, compagna italiana del calciatore francese Theo Hernandez, Festeggia la vittoria contro l’Inghilterra insieme al figlio.Zoe Cristofoli ha infiammato ancora una volta il web con una fotografia mostruosa postata in rete: il perizoma è minuscolo, che fondoschiena! Zoe Cristofoli ha deciso di accompagnare Theo Cristofoli ...