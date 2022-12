Ucraina | ultime notizie Consiglio Ue | fumata nera su price cap sul gas

(Di martedì 13 dicembre 2022) Oggi si è aperta a Parigi la Conferenza internazionale a sostegno alla resistenza civile in, con la partecipazione del viceministro italiano Tajani. Meloni: non consentiamo che Putin usi il cibo come arma. La premier assicura pieno sostegno a Kiev, anche militare. Accordo in Ue su aiuti da 18 miliardi all’. Se Putin morisse la guerra finirebbe, afferma Zelensky. Primo ministro ucraino: economia dimezzata se continuano gli attacchi russi

È di circa un miliardo di euro l'ammontare delle donazioni promesse all'Ucraina al termine della conferenza di Parigi. Lo ha ...