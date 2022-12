Supplenze docenti | nuove nomine da GPS 2022 con algoritmo | gli ultimi bollettini

(Di martedì 13 dicembre 2022)anno scolastico/23: la pubblicazione deicon inominati in base alle preferenze espresse nella domanda presentata su Istanze online entro il 16 agosto ore 14. Ileggono dalla pubblicazione se e in quale sede sono stati assegnati. L'articolo .

... dove il Tribunale capitolino ha assegnato ad una maestra precaria 2mila euro per quattro...è felice per l'esito delle sentenze per recuperare la carta del docente a favore di tutti i...Mobilità2023 novità previste Modifiche previste per assunzioni e2021 Mobilità2023 novità previste Cambia dal prossimo anno 2023 molto probabilmente la mobilità ... Supplenze docenti 2022, sono già 217mila e gli Uffici non hanno ancora concluso i lavori. FOCUS su tre anni di servizio, DATI Aggiornati A tre mesi dall'inizio delle lezioni Cristina Costarelli, Presidente ANP del Lazio, lancia l'allarme. L'algoritmo delle Gps ancora non si ferma, provocando “cortocircuiti” didattici soprattutto nella ...Sarà possibile correggere gli errori dell'algoritmo delle GPS grazie ad un intervento nella manovra di fine anno