Supplenze docenti | nuove nomine da GPS 2022 con algoritmo | a Milano ottavo turno

Orizzonte Scuola

Con l'aggravante che icostretti a non accettare cattedre troppo lontane dalla propria ...Manovra 2023 arrivi l'assenso alla nostra proposta di modifica del sistema di gestione delle...L'algoritmo utilizzato quest'anno dal ministero dell'Istruzione per gestire le Gps, le graduatorie provinciali per ledeiprecari, "ha accumulato una valanga di errori" e "a scuola ormai avviata da tre mesi, famiglie e sindacati fanno la conta dei danni": lo scrive oggi la rivista Wired ... Supplenze docenti 2022, sono già 217mila e gli Uffici non hanno ancora concluso i lavori. FOCUS su tre anni di servizio, DATI Aggiornati Bocciato. L’algoritmo che doveva gestire al meglio le Gps non passa nemmeno le verifiche di chi, come Wired, ha letto le carte ufficiali a seguito della richiesta di accesso agli atti. Questo perché s ...Da un lato ci sono le regole, quelle che vietano di usare il cellulare e altri dispositivi tecnologici durante le lezioni e le attività didattiche per evitare distrazioni o che qualcuno bari con compi ...