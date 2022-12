Paltrinieri e la staffetta 4x100 fanno volare l' Italia ai mondiali in vasca corta  

(Di martedì 13 dicembre 2022) AGI - Pronti, via. È subito grand'nella terra dei canguri. I Campionatidi nuoto incorta di Melbourne che mettono fine a due anni intensissimi, tra Europei, Olimpiadi e ben tre, per il movimento azzurro si sono aperti con due trionfi. A far risuonare l'Inno di Mameli al 'Melbourne Sport and Aquatic Centré sono stati Gregorio, dominatore dei 1500 stile libero, e i quattro moschettieri dellasempre stile libero. GREG CAMPIONE DEL MONDO! Aiincorta di Melbourne GregorioORO nei 1500 sl!#Team @FINOfficial #FINAMelbourne22 pic.twitter.com/agYwxiF7c0 —Team (@Team it) December 13, 2022 ...

nuovo record mondiale per il primo di sempre di unaitaliana su una distanza olimpica, ha vinto la gara dei 1500 metri stile libero. Meravigliosa: la 4x100 stile libero d'oro mondiale e di record. L'atleta romano ha conqustato l'oro nei 1500 stile libero a Melbourne. Successo, con record del mondo, per il quartetto azzurro (Miressi, Conte Bonin, Deplano e Ceccon) che ha sbriciolato di 28 centes. MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Non potevano cominciare meglio per l'Italia i Mondiali in vasca corta di Melbourne: prima giornata e già due ori, oltre a un record mondiale. Gregorio Paltrinieri,