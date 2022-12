(Di martedì 13 dicembre 2022) Il cantante è tornato sull'intervista, fatta alcunifa, in cui si rivolgeva negativamenteex membri dei One. Adesso, su Instagram, ha deciso di scusarmi con i fan per le sue parole

Vanity Fair Italia

... Sting , Shaggy e la Dark Polo Gang; Fedez e Sofi Tukker; Germaine Acogni, Gianna Nannini, Enrico Nigiotti, Carl Brave e Max Gazzè; i Subsonica e gli Hooverphonic; Giorgia, Jonas Blue e; ...... Jason Flemyng, Gemma Arterton, Alexa Davalos, Mads Mikkelsen, Luke Evans, Izabella Miko,... il film in onda stasera in tv alle 21.10 su La5 : film commedia, drammatico del 2011 di Alexander,... Liam Payne non è uscito di casa per tre mesi dopo quanto detto agli ex One Direction Liam Payne sembra abbia deciso di scusarsi per quell'intervista sui One Direction dove parlava di una violenta lite: le sue dichiarazioni ...