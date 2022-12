Il lieve vantaggio di Bonaccini su Schlein nei sondaggi sulla Segreteria del PD

(Di martedì 13 dicembre 2022) Le rilevazioni a livello Nazionale continuano a registrare una forte ed evidente emorragia di voti all’interno del Partito Democratico. Un viatico non positivo, soprattutto in vista delle tornate Regionali che si terranno nel mese di febbraio (nel Lazio e in Lombardia, e non solo). Il tutto mentre all’interno del dem si è entrati nel vivo della campagna che porterà al Congresso per la scelta della nuova guida del partito. Il successore di Enrico Letta sarà Ellyo Stefano? Secondo gli ultimicorsa alladel PD, sarà un testa a testa fino alla fine. Il candidato più adeguato secondo gli elettori #PD – dati SWG per @TgLa7 pic.twitter.com/hhZq1SgpfC — SWG (@swg research) December 12, 2022PD, ...

neXt Quotidiano

... o l'appartamento sito a borgo Bicchia, per la vita indipendente delle persone fragili o con... assistenziali, formative e progettuali del territorio adei cittadini, come soggetto ...... In caso di feriti, il danno riportato non è dientità e porta a un tasso di invalidità ... RISARCIMENTO DIRETTO: CONVIENE TUTTI I VANTAGGI Il maggioredel risarcimento diretto è ... Sondaggi Segreteria PD, Bonaccini in leggero vantaggio su Schlein Un vero e proprio testa a testa che durerà fino ai giorni del Congresso, previsto per le prime settimane del 2023 ...Il bollettino Covid di oggi registra 618 contagi in 24 ore. Lieve aumento dei contagi di due unità complessivamente nei reparti di cura e terapia intensiva ...