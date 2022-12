Fusione nucleare | l’annuncio Usa | per la prima volta ottenuto surplus energetico in laboratorio La soddisfazione dei ricercatori | «Svolta storica»

(Di martedì 13 dicembre 2022) È infine arrivatoufficiale della segretaria al dipartimento per l’Energia Jennifer Granholm. Isono riusciti a generare unin undella California tramite. Una sche corona lo sforzo degli scienziati: «Ie lo staff della National Ignition Facility hanno dedicato le loro carriere a vedere l’innesco perdiventare realtà – ha detto la responsabile Granholm – e questo punto di ssprigionerà altre scoperte». In conferenza stampa è intervenuta anche Arati Prabhakar, consigliera per la scienza del presidente Joe Biden, che ha parlato di «pietra miliare per la scienza» e di «meraviglia ...

Usa: confermata svolta storica nellaMeloni: "Serve più Italia in Europa, non il contrario" Eva Kaili destituita dall'Europarlamento 103 mln di rifugiati nel mondo: raddoppiati in 10 anni Nuoto: in Australia oro per ...Laè il processo fisico che fa brillare le stelle. Poiché è un fenomeno in grado di generare molta energia in modo pulito, i ricercatori stanno facendo enormi sforzi per riprodurlo in ...Di Federico Rampini Se gli Stati Uniti e il Regno Unito cominceranno a costruire centrali a fusione nucleare, cadrà la resistenza degli italiani, dei tedeschi, dei… Leggi ...Fusione nucleare: cos'è e quale importante traguardo è stato raggiunto in laboratorio. Una pietra miliare per dare il via all'utilizzo pratico della reazione al fine di rilasciare energia.