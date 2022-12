Fiorentina | Igor | «Amrabat? Non l’ho sentito ma siamo tutti contenti per lui»

(Di martedì 13 dicembre 2022), difensore centrale della, ha parlato del suo compagno di squadrae del suo Mondiale con il Marocco, difensore centrale della, ha parlato a Cronache di Spogliatoio. PAROLE – «? Nonmaper lui, è un grandissimo calciatore e professionista. Penso che sianofelici in Marocco, è difficile che vadano in finale ma hanno già battuto tante squadre e speriamo lo possano fare anche contro la Francia». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il difensore della, intervenuto sul canale Twitch della pagina 'Cronache di spogliatoio', ha manifestato il suo amore per il club gigliato, ringraziando anche mister Vincenzo Italiano: ' Vincenzo ...Commenta per primo Questo pomeriggio il difensore dellaJulio ha rilasciato una lunga intervista al canale Twitch di Cronache di Spogliatoio . Questo alcuni dei temi trattati: 'Mi alleno sempre tutti i giorni, da ormai tanti anni, anche da ...Ma l’interesse del Leicester è rimasto tale e non si è concretizzato. Ecco perché l’Italia è tornata d’attualità, come la Fiorentina, considerato il suo procuratore, Fali Ramadani, da sempre vicino ...Il 24enne difensore brasiliano, dopo diversi alti e bassi, sta trovando una certa continuità di rendimento in campo grazie alla fiducia del suo tecnico ...