Cronache Cittadine

Lo stabilisce il contrattooggi a Bruxelles da Arianespace, Commissione Europea e Avio, ...fiducia nel lavoro degli oltre 1.100 tecnici di Avio e della competitività dell'azienda di...Arianespace hacon la Commissione Europea (Direzione Generale per la Difesa, l'Industria e lo Spazio), un ... e' AVIO Spa (, ... Colleferro. Firmato un protocollo d’intesa tra Asl Roma 5 e Distretto socio sanitario G6 per il potenziamento e l’integrazione dei percorsi socio-sanitari Alle ore 10 due mostre venivano contemporaneamente inaugurate in Piazza Italia (quella Micologica) e presso il Museo Marconiano (quella di Modellismo). Nel pomeriggio (dalle ore 15,30) sono stati aper ...L'Avio di Colleferro (Roma) continua ad accumulare commesse per i suoi lanciatori: sarà Vega C, il nuovo razzo dell'Agenzia spaziale europea (Esa) che ha debuttato lo ...