Von der Leyen reticente sul Qatargate Quel tweet di lode a Doha

(Di lunedì 12 dicembre 2022) In conferenza stampa la presidente non risponde a chi chiede se la magistratura si sia fatta viva anche con la commissione oltre che col Parlamento: “Chiederò ai miei collaboratori”. Protesta dei corrispondenti. Ursula e Schinas sono stati molto empatici nei confronti del Qatar

Io spero davvero che si arriverà ad una soluzione nei prossimi giorni", ha detto la presidente della Commissione Ue UrsulaLeyen in conferenza stampa soffermandosi sul dossier del tetto al ...Le priorità diLeyen La presidente della Commissione europea, UrsulaLeyen , ha detto che il lavoro dell'UE "è andato bene quest'anno" , consentendo di fare molta strada, ma ha ...La presidente della Commissione europea: "Scorte di gas piene al 90%, la minaccia russa ha fallito". Ma il sollievo è solo temporaneo: "Il 2023 potrebbe essere più impegnativo" ...“La Commissione lavora con il Qatar su questioni globali come il clima, sulla politica, per quanto riguarda la pace in Afghanistan e in Medio Oriente, sulla diversificazione delle fonti energetiche da ...