Torna Masterchef | sempre più giovani a caccia del grembiule bianco

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Riparte «» Aumentano le prove e scende l’età media Il Giornale, di Ferruccio Gattuso, pag. 24 Sulla famosa «asticella che si alza» hanno costruito un mantra, intonato a ogni nuova edizione. Ma dalle frasi scappate qui e là ai tre Chef icone del cooking show più amato – il veterano Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo (fresco di terza stella Michelin) e Giorgio Locatelli – sembra proprio che la finalissima, molto di là da venire, diItalia 12 (la produzione èEndemol Shine Italy) vedrà una scelta difficilissima tra tre sfidanti. Nuovi fenomeni ai fornelli, già ai nastri di partenza? Vedremo da giovedì 15 dicembre in prima serata su Sky e in streaming su Now. Quel che è certo è che un’asticella si è abbassata: quella dell’età. «piùcercano di partecipare al ...

