Strage Roma | il killer si allenava da molto tempo

(Di lunedì 12 dicembre 2022) AGI - Claudio Campiti - il 57enne che ieri ha ucciso tre donne e ferito altre tre persone a- sida diversoal poligono di Tor di Quinto. Era un esperto tiratore ma, ieri mattina alle 9, non ha esploso nemmeno un colpo al poligono: ha preso la pistola e si e' diretto al gazebo di Fidene dove poi ha compiuto gli omicidi. Tre colpi e tre donne uccise: segno che a sparare era capace. L'uomo e' al momento indagato per triplice omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dal pericolo di fuga e dai futili motivi. La procura - con il pm Giovanni Musaro' titolare del fascicolo - contesta poi al 57enne anche il triplice tentato omicidio, in riferimento alle persone rimaste ferite, e il porto abusivo di armi. A queste accuse potrebbe aggiungersene un'altra: l'appropriazione indebita per aver portato via l'arma. ...