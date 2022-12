Strage a Fidene | chi sono le tre donne uccise

'Aveva ucciso già tre persone, il prossimo sarei stato io . Mi sono lanciato su di lui per disperazione e sono riuscito a bloccarlo'. L'eroe diè Silvio Paganini, 67 anni , è lui, come tante altre persone, che ha visto la morte negli occhi ierimattina in via Monte Giberto ma è riuscito a trovare la forza, nell'attimo in cui forse la ...È questo il racconto dei sopravvissuti alladi, dove Claudio Campiti ha cercato di ammazzare tutti i partecipanti alla riunione di condominio organizzata nel bar "Il posto giusto". ...“Nicoletta era mia amica. Era una mamma protettiva, un’amica sincera e discreta, una donna forte e fragile allo stesso tempo. Ma era soprattutto… Leggi ...Strage a Roma per una lite di condominio. Un uomo di 57 anni Claudio Campiti si è presentato in un bar di via Monte Gilberto a Roma, zona Fidene, e ha sparato all’impazzata. Il bilancio è di tre donne ...