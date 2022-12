Steve Martin e Martin Short star di un nuovo sketch natalizio del SNL VIDEO

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Il Saturday Night Live nelle scorse ore ci ha fatto entrare di petto nello spiritocon i padroni di casa, protagonisti di unalquanto simpatico ed esilarante. Intitolato The Holiday Train, il filmato riprende un gruppo di persone in treno dirette a Bufalo in quanto tutte desiderose di vedere la neve per Natale. Oltre a, nel filmato vediamo pure Cecily Strong e Kenan Thompson. Con quest’ultimo assai sorpreso nel vedere gli amici entusiasti di andare a Buffalo per la neve. Inoltre quando Thompson chiede al gruppo sul perché stiano ...

ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Il trio di Only Murders in the Building,Short e Selena Gomez, ha riportato in vita Il padre della ...Una piacevole sorpresa al Saturday Night Live per i fan di Only Murders in the Building: Selena Gomez si unisce alle co - star della serie durante lo ... Il padre della sposa: Steve Martin riprende il ruolo in uno sketch del Saturday Night Live (video) Steve Martin, Martin Short e Kieran Culkin sono di nuovo insieme ne Il Padre della Sposa 8 grazie a uno sketch dell'SNL ...Una piacevole sorpresa al Saturday Night Live per i fan di Only Murders in the Building: Selena Gomez si unisce alle co-star della serie durante lo spettacolo.