Agenzia askanews

L'obiettivo futuro è quello di tornare nellocon a bordo degli astronauti nei prossimi anni. 12 dicembre 2022il calendario da martedì 13 a venerdì 16 dicembre. Il mercatino di Natale in piazza Dante sarà ... 30 sarà possibile visitare gli stand solidali e lodi Vetrina Toscana in piazza Duomo (... Spazio, ecco come la capsula Orion è ammarata nel Pacifico Roma, 12 dic. (askanews) - 'Splashdown!': la capsula spaziale Orion è ammarata nell'Oceano Pacifico domenica (alle 18.40 ora italiana) con l'aiuto ...Il progetto trinazionale fonda il programma F-X del Giappone con il progetto Tempest del Regno Unito e dell'Italia ...