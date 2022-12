“Sì | finalmente mi sposo” Annuncio boom del vip della tv | proposta di nozze al suo compagno

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Il sogno di una vita si sta per realizzare per Randy Fenoli, pronto ad unirsi in matrimonio con il suo partner. La notizia è stata confermata proprio dal diretto interessato, che ha anche pubblicato le bellissime immaginidi. Un anno di fidanzamento cole subito la certezza che si trattasua anima gemella, visto che l’amore è aumentato di mese in mese a dismisura fino a culminare in questa bellissima decisione, presa ovviamente di comune accordo tra i due. Randy Fenoli è pronto per il suo matrimonio, dopo tanti anni spesi per rendere migliori le vite degli altri. Stavolta il grande protagonista è lui e il suo entusiasmo è davvero contagioso. A parlare in queste ore è stata anche colei che sta organizzando la cerimonia, che ha utilizzato solo parole di elogio nei ...